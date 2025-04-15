Курск подвергся массированной атаке беспилотников

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Ночью на Курск совершена массированная атака беспилотников, сообщили в оперштабе Курской области.

"Сегодня ночью Курск подвергся массированной атаке врага. В результате целенаправленных ударов БПЛА по мирной инфраструктуре произошло возгорание в нескольких домах", - говорится в сообщении в телеграм-канале оперштаба.

В результате атаки погибла 85-летняя женщина. Еще девять человек пострадали, они получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги.

В одном из многоквартирных домов на улице Заводской огнем повреждены восьмой и девятый этажи. Пожар был локализован силами МЧС. Жители дома были эвакуированы и размещены в пунктах временного размещения (ПВР).

Кроме того, пожар возник на пяти этажах многоквартирного дома на улице Орловской и на одном из этажей дома на улице Веспремской. Жители этих домов также размещены в ПВР.

В результате сбросов с беспилотников повреждены три частных домовладения. Одна из атак пришлась на гараж скорой помощи, повреждены 11 машин.