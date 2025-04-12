Город Стаханов в ЛНР подвергся обстрелу

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Мирный житель Стаханова в Луганской народной республике погиб в результате обстрела города со стороны украинской армии в субботу, сообщили в администрации муниципалитета.

"Сегодня Стаханов подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации Стаханова.

В нем уточняется, что в результате обстрела погиб мирный житель, также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и транспорта.