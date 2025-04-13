Атака БПЛА отражена в четырех районах Ростовской области

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ликвидации вражеских дронов в Аксайском, Матвеево-Курганском, Цимлянском и Октябрьском сельском районах.

"Силы и средства противовоздушной обороны отразили этой ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Аксайском, Матвеево-Курганском, Цимлянском и Октябрьском сельском районе", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале в воскресенье.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, добавил врио главы региона.