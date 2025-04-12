Снег и гололедица ожидаются в ночь на воскресенье в Москве

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Снег и понижение температуры в Москве ниже нуля, которое может привести к гололедице, ожидаются в ночь на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, после 23:00 и до утра 13 апреля в столице ожидаются снег, переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.

Городские службы непрерывно отслеживают состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - добавили в комплексе.