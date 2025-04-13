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В Гидрометцентре рассказали, что снег лежит еще на 80 % России

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Снежный покров сохраняется еще на 80% территории России, поэтому пока говорить о природной пожарной опасности рано; риск пожаров из-за человеческого фактора может быть в регионах, где выпало мало осадков, в частности, на юге Сибири, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"Еще на 80% территории страны снег лежит. Только на самом юге Урала, юге западной Сибири, в Забайкальском крае, в Приморье, на юге Амурской области, вот здесь снега нет. И, конечно, на южной половине европейской части страны", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что снежный покров также сошел в черноземных областях. При этом в южных регионах снег остался в горах Северного Кавказа и Крыма.

Отвечая на вопрос о том, отмечаются ли регионы, где установился высокий класс пожарной опасности, как ранее было в Челябинской области, научный руководитель Гидрометцентра России сообщил, что сейчас таких регионов нет.

"Тут другое дело: во многих регионах, где мало осадков, это юг Сибири, юг Алтайского края, если произойдет небрежность или умышленный поджог травы, тогда природа не будет противостоять", - сказал Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Челябинск Приморье Алтай Кавказ
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