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Минобороны РФ сообщает об оснащении армии современными комплексами ПВО

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Войска противовоздушной обороны РФ получают современное вооружение и технику, сообщили в Минобороны России в воскресенье.

"Сегодня части ПВО оснащаются только современными средствами вооружения и военной техники такие как ЗРС С-400, С-350, ЗРПК "Панцирь-С" различных модификаций. В радиотехнические части поступают на вооружение новые радиолокационные комплексы и станции типа "Небо", "Сопка", "Каста" и другие", - информирует министерство обороны.

День войск ПВО отмечается в Вооруженных силах РФ 13 апреля (второе воскресенье месяца).

"Накануне главнокомандующий ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов поздравил ветеранов ПВО и военнослужащих, выполняющих задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне", - сообщили в военном ведомстве.

По официальной информации, главная задача соединений и воинских частей ПВО - прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооруженных сил России и транспортных коммуникаций от средств воздушно-космического нападения противника.

Согласно официальным данным, подготовку офицерских кадров для воинских формирований противовоздушной обороны осуществляют военно-учебные заведения - Тверская военная академия воздушно-космической обороны имени маршала Г.К. Жукова и её учебные центры зенитных ракетных и радиотехнических войск в Гатчине и Владимире, а также Ярославское высшее военное училище ПВО.

Минобороны РФ Панцирь-С С-400
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