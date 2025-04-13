Около 9 тысяч жителей Приморья остались без света из-за непогоды

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Циклон, который принес в Приморье сильный ветер до 30 м/с и дождь, нарушил энергоснабжение почти тысячи домов в пяти муниципалитетах края, сообщила прокуратура региона.

В результате аварий без света остались около 9 тыс. жителей Находкинского и Партизанского городских округов, Большекаменского городского округа, Хасанского и Красноармейского муниципальных округов.

В Хасанском округе ветром повреждены кровли многоквартирных домов и дорожная инфраструктура.

Прокуратура поставила на контроль ликвидацию последствий непогоды. Надзорное ведомство проверит, как быстро ведутся работы.

Ранее Примгидромет распространил штормовое предупреждение на 13-14 апреля из-за циклона.