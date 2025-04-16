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В Белгородской области в результате атак дронов ранены два человека

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате атак дронов ранены двое мужчин, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

"В поселке Красная Яруга в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой доставили в Ракитянскую ЦРБ", - написал он.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского района беспилотник ударил по автомобилю, там пострадал еще один мужчина. Бригада скорой помощи доставляет раненого с закрытой черепно-мозговой травмой в городскую больницу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Шебекинский район Новая Таволжанка Белгородская область Красная Яруга
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