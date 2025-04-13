Военные сообщили о переходе Елизаветовки в ДНР под российский контроль

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Елизаветовка в Донецкой народной республике, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

По информации ведомства, группировка также нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Зверево, Котлино, Удачное, Алексеевка, Новопавловка, Красноармейск, Новосергеевка, Миролюбовка и Преображенка в ДНР.

"Потери ВСУ составили более 435 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Козак", семь пикапов и восемь орудий полевой артиллерии", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве сообщили, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. За сутки нанесено поражение живой силе и технике восьми украинских бригад и полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Новая Полтавка, Заря, Калиново, Часов Яр, Клебан-Бык и Катериновка в ДНР.

"Противник потерял до 295 военнослужащих, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и склад горючего", - сообщили в военном ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Радьковка, Петропавловка, Боровая, Новая Кругляковка, Новоегоровка Харьковской области, Редкодуб, Ямполь, Кировск Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества", - заявили в министерстве обороны.

По его данным, за сутки ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, семь пикапов и семь артиллерийских орудий. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Захист" и "Квертус", а также склад боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Новополь, Александроград, Карла Маркса, Бурлацкое, Шевченко, Отрадное Донецкой народной республики, Филия Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области", - информирует Минобороны.

В течение суток ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль и два орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, сообщили российские военные.

"Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка, Новоандреевка Запорожской области, Садовое, Никольское и Антоновка Херсонской области", - сказали в ведомстве.

Там сообщили, что за сутки было уничтожено до 70 военнослужащих ВСУ, боевая машина пехоты, пять автомобилей и два склада боеприпасов.

"Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, бригады береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Турья, Миропольское, Новодмитровка, Проходы и Петрушевка Сумской области", - сказано в сообщении Минобороны.

На харьковском направлении, по данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Карасевка и Шубы Харьковской области.

"Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, автомобиль, три орудия полевой артиллерии, установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов", - сообщили в министерстве обороны.

Российские военные сообщили, что нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома, месту хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, центру подготовки операторов дронов, месту размещения украинских оперативно-тактических ракет. По данным ведомства, также поражались пункты временной дислокации украинских сил в 141 районе.

Средства противовоздушной обороны сбили истребитель F-16 ВСУ, восемь управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 207 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении.