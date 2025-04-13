Военные РФ нанесли удар по месту размещения оперативно-тактических ракет ВСУ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесли удары по месту хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, а также месту размещения украинских оперативно-тактических ракет.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, месту размещения оперативно-тактических ракет", - заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

По данным ведомства, также поражались пункты временной дислокации украинских сил в 141 районе.