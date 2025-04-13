Жители Петропавловска-Камчатского ощутили четырехбалльное землетрясение

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9, которое произошло в воскресенье вечером в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения, зарегистрированного в 21:40 по местному времени (12:40 по Москве), находился в 68 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.

Очаг залегал на глубине 59 км под морским дном.

В главном управлении МЧС России по региону "Интерфаксу" сообщили, что в отдельных районах Петропавловска-Камчатского это землетрясение ощущалось силой до четырех баллов.

Угроза цунами не объявлялась.