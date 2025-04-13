Что произошло за день: воскресенье, 13 апреля

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дмитрий Песков назвал хорошей динамику в российско-американских отношениях. Он заявил, что Москва и Вашингтон проводят кропотливую работу по устранению ущерба, нанесенного прежней администрацией США.

- Российские военные сообщили об ударах по месту хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, а также месту размещения украинских оперативно-тактических ракет и пунктам временной дислокации украинских сил в 141 районе.

- На побережье Анапы найдены новые выбросы мазута: на береговой линии между с. Витязево и ст. Благовещенской и в районе устья реки Можепсин.

- Жители Петропавловска-Камчатского ощутили четырехбалльное землетрясение, угроза цунами не объявлялась.

- В Таджикистане в течение суток было зафиксировано четыре землетрясения. Официальных заявлений о последствиях пока не было, СМИ пишут о поврежденных зданиях и о гибели ребенка.

- "Зенит" разгромил "Краснодар" в РПЛ со счетом 4:1 и вернулся на второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" сокращено до двух баллов.

- Александр Волкановски вновь стал чемпионом UFC в полулегком весе, победив бразильца Диего Лопеса.