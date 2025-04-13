Путин на неделе совершит поездки в регионы, проведет совещание с правительством

Запланированы международные контакты

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе совершит региональные поездки, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" "Россия 1".

"В плане президента на неделю - вопросы благоустройства городов", - говорится в программе.

Также Путин проведет совещание с правительством, с членами совета безопасности, есть в президентском графике на неделю и международные контакты.