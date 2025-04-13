Один человек погиб, еще один ранен из-за обстрелов ВСУ Херсонской области

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще один получил ранения в результате обстрела населенных пунктов Херсонской области со стороны ВСУ, сообщил в воскресенье губернатор региона Владимир Сальдо.

"Обстрел Малой Лепетихи унес жизнь 65-летнего местного жителя. Его дом полностью разрушен. В Каховке ранение в ногу получила 83-летняя женщина", - написал он в своем телеграм-канале.

Сальдо уточнил, что женщину госпитализировали.

Кроме того, в Новой Каховке после обстрела был поврежден многоквартирный дом, два человека оказались под завалами, их достали, они не получили серьезных травм, добавил губернатор.