Водитель грузовика стал жертвой атаки дрона в Белгородской области

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Один человек погиб из-за атаки украинского БПЛА в поселке Ракитное Белгородской области, сообщил в воскресенье губернатор Вячеслав Гладков.

Беспилотник нанес удар по грузовому автомобилю, водитель скончался на месте, написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в результате атаки украинского дрона в городе Шебекино Белгородской области была ранена женщина. С минно-взрывной травмой и осколочным ранением правой ноги ее доставили в больницу.