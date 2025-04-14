Женщина пострадала при атаке БПЛА на хутор Бочанка в Белгородской области

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Женщина ранена в результате атаки беспилотника ВСУ на хутор Бочанка Волоконовского района (Белгородская область), сообщил в понедельник глава региона Вячеслав Гладков.

"В результате сбросов взрывных устройств с беспилотника по территории домовладения ранена женщина", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, "пострадавшую со множественными осколочными ранениями правой руки бойцы самообороны вывезли и передали бригаде скорой помощи".

Он добавил, что при атаке дронов частично был разрушен жилой дом и полностью уничтожен огнем легковой автомобиль.