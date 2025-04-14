ФСБ сообщила о задержании в Самарской области двух агентов украинских спецслужб

Задержанные были завербованы в Молдавии, они причастны к подготовке диверсий

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании в Самарской области двух граждан России, которых, согласно ее информации, в Молдавии завербовали украинские спецслужбы для совершения диверсий и терактов на военных и энергетических объектах.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Самарской области выявлена и пресечена противоправная деятельность двух агентов украинских спецслужб, граждан России Окрушко С.А., 1981 г.р., совершившего подрыв трансформаторной подстанции Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода и закладку на предприятии двух самодельных взрывных устройств (СВУ), а также Измайловой И.О., 1989 г.р., причастной к подготовке диверсий с использованием СВУ на объектах оборонного комплекса", - говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанные в сентябре 2022 года "были завербованы на территории Республики Молдова".

"В частности, Окрушко, уклонявшийся от призыва по частичной мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, привлечен к сотрудничеству на основе материальной заинтересованности и получения украинского гражданства, а Измайлова - под угрозой применения насилия в отношении близких родственников, проживающих на Украине".

"После вербовки оба агента прошли в Кишиневе проверку с использованием полиграфа, после чего по заданию кураторов прибыли в Самару для совершения диверсионно-террористических актов", - заявили в ФСБ.

Следственным подразделением УФСБ России по Самарской области возбуждены уголовные дела в отношении Окрушко - по ч. 2 ст. 281 (Диверсия), ст. 275 (Государственная измена), ч. 3 ст. 222.1 (Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 2 ст. 223.1 (Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств), ст. 205.3 (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.4 (Участие в террористическом сообществе) УК России,

Измайлова стала фигурантом дел по ст. 275, ч. 1 ст. 223.1 и ч. 1 ст. 222.1 УК России.

"ФСБ России отмечает, что это уже не первый случай, когда территория Молдовы с попустительства местных властей используется украинскими спецслужбами для вербовки и обучения агентуры, снабжения ее средствами поражения, для последующей заброски на территорию России, в целях совершения диверсионно-террористических актов", - подчеркнули в ЦОС.