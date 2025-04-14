Жилые дома повреждены при атаке дронов ВСУ в Орловской области

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о повреждениях жилых домов после ночной атаки украинских беспилотников.

"Нашими силами ПВО уничтожены 10 БПЛА противника. Пострадавших нет, несколько жилых домов в Дмитровском районе получили незначительные повреждения", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении десяти дронов ВСУ над Орловской областью в ночь на понедельник.