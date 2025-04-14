Российские военные нейтрализовали за ночь 52 украинских БПЛА

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на понедельник нейтрализовали 52 украинских беспилотника над пятью регионами РФ, сообщило Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 33 БПЛА - над территорией Брянской области, десять БПЛА - над территорией Орловской области, по три БПЛА - над территориями Курской и Тульской областей, два БПЛА - над территорией Калужской области, один БПЛА - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.