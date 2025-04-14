Три человека погибли, двое пострадали в ДТП в Саратовской области

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Прокуратура Саратовской области взяла на контроль проверку ДТП, в котором погибли три человека и двое пострадали, сообщается в телеграм-канале надзорного органа региона.

По данным прокуратуры, в минувшую полночь на 13 км автодороги Ртищево - село Курган в 2 км от села Урусово автомобиль Volkswagen, в которой находились четыре пассажира, опрокинулся в кювет.

В результате водитель и один из пассажиров погибли на месте, еще один скончался в больнице, не приходя в сознание. Двое пострадавших с травмами различной степени тяжести доставлены в клинику, говорится в сообщении.