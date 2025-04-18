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ФСБ сообщила о задержании в Краснодарском крае иностранца, готовившего теракт

Мужчина был завербован спецслужбами Украины и собирал данные о Черноморском флоте РФ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ России сообщила о задержании иностранного гражданина, который по заданию СБУ собирал информацию о Черноморском флоте, а также готовил теракт в Новороссийске.

"В Краснодарском крае задержан иностранный гражданин, 2000 года рождения, причастный к сбору разведывательной информации и подготовке террористического акта в интересах Службы безопасности Украины", - сказали в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы в пятницу.

По данным ФСБ, в декабре 2024 года подозреваемый был завербован украинскими спецслужбами на материальной основе "в целях сбора сведений о местах дислокации кораблей Черноморского флота, военнослужащих ВС РФ на территории Краснодарского края и совершения терактов".

"Выполняя очередное указание куратора, он изъял из тайника готовое к использованию самодельное взрывное устройство массой 2,5 кг для подрыва административного здания в Новороссийске", - сообщили в ЦОС.

В отношении задержанного следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта) УК России.

В ФСБ заявили, что задержанный признал вину и сотрудничает со следствием.

Позднее ЦОС опубликовал видеоролик с показаниями задержанного. Он признался, что должен был провести диверсию в пункте сбора военных РФ в рамках серии акций СБУ по срыву переговоров.

"Из слов моего куратора из СБУ, данная акция являлась звеном в планах украинских спецслужб для дальнейшей эскалации конфликта и срыва переговоров между Россией, США и Украиной", - сказал задержанный.

Он сообщил, что является гражданином Белоруссии, был завербован СБУ на коммерческой основе.

Мужчина сказал, что должен был поместить самодельное взрывное устройство в пункте сбора военнослужащих в Новороссийске.

СБУ ФСБ Новороссийск Краснодарский край
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