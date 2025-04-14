Поиск

Военные РФ сообщили о потере ВСУ на курском направлении за сутки до 235 человек

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в течение суток потеряли на курском направлении до 235 военнослужащих, общие потери противника за время боевых действий здесь превысили 74 245 человек, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"За сутки потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Марьино, Мирополье, Могрица, Новониколаевка, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области", - сказано в сообщении.

Ведомство информирует, что всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял 406 танков, 333 БМП, 303 БТРа, 2 268 боевых бронированных машин, 2 704 автомобиля, 610 артиллерийских орудий, 55 пусковых установок РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Минобороны РФ Украина Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по месту совещания военных ВСУ в Сумах

Женщину задержали в красноярском Канске за убийство троих детей

Песков в связи с сообщениями об ударе ВС РФ по Сумам напомнил, что удары наносятся только по военным целям

Кремль заявил о готовности к шагам по нормализации отношений с Грузией

В Кремле не видят ничего неожиданного в продлении Трампом антироссийских санкций

Разлив мазута в Керченском проливе

В Керчи нашли выбросы мазута с танкеров "Волгонефть"

В HeadHunter считают, что дефицит кадров в РФ в ближайшие 5 лет может удвоиться

В HeadHunter считают, что дефицит кадров в РФ в ближайшие 5 лет может удвоиться

Число осужденных по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы превысило 90 человек

Обвинение попросило приговорить вероятного убийцу Талькова к 14 годам колонии

Обвинение попросило приговорить вероятного убийцу Талькова к 14 годам колонии

Семи вузам вынесли предостережения из-за несоблюдения требований к экзаменам для мигрантов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6185 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне74 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе385 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2240 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });