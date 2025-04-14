Военные РФ сообщили о потере ВСУ на курском направлении за сутки до 235 человек

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в течение суток потеряли на курском направлении до 235 военнослужащих, общие потери противника за время боевых действий здесь превысили 74 245 человек, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"За сутки потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Марьино, Мирополье, Могрица, Новониколаевка, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области", - сказано в сообщении.

Ведомство информирует, что всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял 406 танков, 333 БМП, 303 БТРа, 2 268 боевых бронированных машин, 2 704 автомобиля, 610 артиллерийских орудий, 55 пусковых установок РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники.