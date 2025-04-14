Кремль заявил о готовности к шагам по нормализации отношений с Грузией

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Россия готова к шагам по нормализации отношений с Грузией, но каких-то четких сроков по восстановлению дипломатических отношений нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать заявление замглавы МИД России Михаила Галузина о том, что Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией.

"Каких-то четких сроков нет. Но то, что Россия действительно готова к шагам по нормализации отношений, это действительно так", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли сроки по проработке этого вопроса.

"Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений со всеми странами, которые к этому готовы и которые этого хотят", - подчеркнул представитель Кремля.