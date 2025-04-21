Президент РФ заявил, что удар по гражданскому объекту в Сумах был нацелен на преступников

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин прокомментировал удар российских военных по гражданскому объекту в Сумах, отметив, что там находились преступники, которые получили заслуженное возмездие.

"Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры - с этим надо разобраться. Ну, например: вот всем хорошо известен удар наших Вооруженных сил по конгресс-центру, по-моему, в Сумской области. Это гражданский объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области", - заявил он журналистам.

"Это те люди, которых Россия считает преступниками, которые должны были получить заслуженное возмездие за содеянное... Они и получили. Это было сделано именно для того, чтобы их наказать", - сказал Путин.