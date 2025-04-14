Минпромторг предложил перевести котельные на пеллеты для замещения экспорта

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предлагает решить проблему постсанкционного сокращения экспорта топливных гранул за счет масштабной программы перевода мазутных и угольных котельных на сжигание пеллет.

Как сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, для того чтобы ежегодно перенаправлять на нужды генерации 1,5 млн тонн ранее экспортируемых топливных гранул, необходимы инвестиции в объеме 80 млрд рублей.

В ходе посвященного развитию лесопромышленного комплекса совещания президента РФ Владимира Путина с правительством, Алиханов напомнил, что в 2023 году по решению главы государства бюджетом уже были выделены 8 млрд рублей на предоставление специальных казначейских кредитов 12 регионам на перевод котельных на пеллеты. Ряд котельных в Архангельской области, Республике Коми и Красноярском крае, по словам министра, уже перешли на биотопливо.

"Мы проанализировали параметры их работы и рассчитали необходимый объём финансирования на модернизацию: чтобы заместить все выпадающие объемы экспорта по пеллетам в 1,5 млн тонн ежегодно, нам необходимо суммарно 80 млрд рублей для реконструкции котельных. Такую программу можно было бы спланировать на 10 лет до 2035 года", - рассказал глава Минпромторга. Он отметил, что в случае одобрения программы, она позволит обновить теплогенерацию преимущественно в отдаленных населенных пунктах, снизить выбросы загрязняющих веществ, а также поддержать лесопромышленников и производителей котельного оборудования.

Параллельно Минпромторг совместно с Минэкономразвития и МИД ведет работу по расширению внешних рынков сбыта пеллет за счет Китая и Монголии (до введения санкций они поставлялись в основном в Европу, Японию и Южную Корею, сейчас поставки осуществляются фактически только в последнюю), напомнил Алиханов.

"Вопрос снятия запрета на поставку "древесных пеллет" в Китай находится на рассмотрении у коллег в Пекине, в силу кодов ТН ВЭД он у них отнесен к отходам... И в феврале в Улан-Баторе под нашим контролем для монгольских коллег успешно проведены испытания российских топливных брикетов", - сообщил глава Минпромторга.