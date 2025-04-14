Минюст выступил против повышения порогов ущерба по статьям о манипулировании рынком и инсайде

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Минюст РФ считает, что предложенное депутатами повышение порогов ущерба по статьям о манипулировании рынком и инсайде приведет к декриминализации значительной части таких правонарушений и затруднит их выявление. Об этом рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией министерства.

Собеседник агентства отметил, что Минюст также указывает на отсутствие внесенного в парламент отраслевого закона, без которого применение этих норм будет затруднено, и считает, что законопроект требует доработки.

Позиция Минюста

Как следует из проекта официального отзыва, направленного, в частности, в Госдуму, министерство возражает против расширения состава преступления по статье 185.3 УК РФ (манипулирование рынком). Минюст не согласен с включением в состав манипулирования рынком не только "заведомо ложных сведений", но и любых сведений, "вводящих в заблуждение". Он указывает, что это может привести к неоднозначному толкованию, а значит, к избыточной широте квалификации и неопределенности.

Минюст подчеркивает, что статьи 185.3 и 185.6 УК (неправомерное использование инсайдерской информации) имеют бланкетную конструкцию, и для их применения требуется опора на нормы отраслевого законодательства. Однако соответствующий проект федерального закона, на который опирается уголовная реформа, в Госдуму не внесен.

Бланкетная конструкция - тип правовой нормы, в которой состав преступления не раскрыт полностью в самом тексте статьи, а отсылает к другим законам или подзаконным актам.

Также Минюст возражает против резкого увеличения порогов "крупного" и "особо крупного" ущерба и указывает, что это декриминализирует большое количество деяний и затруднит возможность осуществления оперативно-розыскной деятельности, так как меньшие правонарушения выпадают из уголовно-правового поля.

Также министерство сомневается в целесообразности усиления санкций за манипулирование и инсайд. Минюст указывает, что с 2021 года по первое полугодие 2024 года по статье 185.3 УК осуждено всего 8 человек, по статье 185.6 - 2 человека, то есть составы и так применяются крайне редко. "Приведенные статистические данные свидетельствуют о применении указанных норм УК в единичных случаях. При этом увеличение названных пороговых значений, а также усиление мер уголовной ответственности за совершение указанных деяний не нашло убедительных обоснований в пояснительной записке к законопроекту", - говорится в позиции министерства.

Минюст считает, что предлагаемое кратное исчисление штрафа (например, от трехкратной до пятнадцатикратной суммы дохода, ущерба или убытков, которых удалось избежать) не согласуется с положениями статьи 46 УК РФ, которая содержит исчерпывающий перечень форм исчисления штрафа.

"На основании изложенного законопроект нуждается в доработке", - говорится в отзыве Минюста.

Уголовная реформа инсайда

Как сообщалось, комитет Госдумы по финансовому рынку направил на согласование ведомств пакет законопроектов, которые реформируют систему контроля и наказания за манипулированием на финансовых рынках.

В частности, в статье 185.3 (манипулирование рынком) УК была расширена формулировка состава преступления. Сейчас ответственность наступает только за распространение заведомо ложных сведений, предлагается под ответственность подвести распространение любых сведений, вводящих в заблуждение, включая заведомо ложные.

Штраф сейчас установлен в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за 1-3 года. Предлагается линейка штрафов от 1 млн до 5 млн руб., либо в размере дохода осужденного за 1-3 года, либо от трехкратной до пятикратной суммы дохода, ущерба или избежания убытков.

Срок лишения свободы остался прежним - до 4 лет, но максимальный размер штрафа при лишении свободы увеличен до 5 млн руб. (было до 50 тыс. руб. или доход за 3 месяца).

Сейчас при отягчающих признаках при манипулировании рынком (организованная группа, ущерб в особо крупном размере) штраф составляет от 500 тыс. до 1 млн руб., либо доход осужденного за 2-5 лет. Предлагается снизить уровень требуемой организованности группы для квалификации деяния, т.е. "организованную группу" заменить на "группу лиц по предварительному сговору" и ввести штраф в размере от пятикратной до десятикратной суммы незаконного полученного дохода. Планка максимального штрафа вырастает до 5 млн рублей. Максимальный срок лишения свободы вырастает с 7 до 10 лет.

В статью вводится часть третья, устанавливающая повышенную уголовную ответственность за манипулирование рынком в случае, если деяния совершены организованной группой либо совершены лицом с использованием своего служебного положения. За такие действия предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от одиннадцатикратной до пятнадцатикратной суммы дохода либо причиненного ущерба (либо суммы избежания убытков) с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до 5 млн руб.

Вносятся изменения в примечания к статье о манипулировании рынком. Ранее крупным ущербом, излишним доходом или убытками в крупном размере признавались суммы, превышающие 3 млн 750 тыс. руб., а в особо крупном размере - 15 млн руб. Предлагается порог крупного размера увеличить более чем в 27 раз до 100 млн руб., а особо крупного - в 10 раз до 150 млн руб. Также в новой редакции исключается понятие "излишнего дохода", ранее определявшегося как разница между доходом, полученным в результате незаконных действий, и доходом, который сформировался бы без учета этих действий.

Вводится норма о том, что лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное статьей о манипулировании рынком, освобождается от уголовной ответственности, если добровольно сообщило о преступлении в правоохранительные органы и возместило ущерб, причиненный гражданам, организациям или государству и перечислило в бюджет сумму полученного дохода либо сумму убытков, которых оно избежало.

В ст. 185.6 (неправомерное использование инсайдерской информации) уточнена формулировка состава преступления: теперь под запретом находится не только умышленное использование инсайдерской информации, но и ее неправомерная передача. Введена единая санкция за такие деяния, включающая возможность назначения штрафа в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб., либо в размере дохода осужденного за 1-2 года, либо от трехкратной до пятикратной суммы дохода, причиненного ущерба или суммы избежания убытков. Вводится лишение свободы на срок от 2 до 4 лет со штрафом до 1 млн руб.

Статья дополнена частью второй, устанавливающей повышенную ответственность, если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору, либо повлекло особо крупный ущерб, либо сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере. В этом случае санкция предусматривает штраф в размере от пятикратной до десятикратной суммы дохода, либо лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 5 млн руб. Введена часть третья, предусматривающая еще более строгие меры в случае, если деяние совершено организованной группой либо лицом с использованием служебного положения. В этом случае предусмотрен штраф в размере от одиннадцатикратной до пятнадцатикратной суммы дохода, ущерба или суммы избежания убытков, либо лишение свободы на срок до 12 лет со штрафом до 5 млн руб.

Согласно поправкам, лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное данной статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно сообщило о совершённом преступлении в компетентный орган и возместило ущерб либо перечислило в бюджет сумму дохода.

Отдельно установлено, что к статье 185.6, как и к статье 185 УК РФ, применяется единое примечание о размерах ущерба, дохода и убытков: крупными признаются суммы, превышающие 100 млн руб., а особо крупными - 150 млн. руб. Таким образом, прежний порог крупного ущерба в 5,5 млн руб. по статье о неправомерном использовании инсайдерской информации утратил силу, а размер, с которого наступает уголовная ответственность по "крупному составу", увеличен почти в 18 раз. То есть применение статьи данной статьи будет возможно по действительно масштабным эпизодам нарушения режима инсайдерской информации.