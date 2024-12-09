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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 21:20

Порог уголовной ответственности за манипулирование рынком могут поднять до 100 млн руб.

Порог уголовной ответственности за манипулирование рынком могут поднять до 100 млн руб.
Фото: Getty Images

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Российские власти рассмотрят вопрос о внесении в законодательство изменений, увеличивающих минимальный размер причиненного ущерба до 100 млн рублей для привлечения к уголовной ответственности за манипулирование финансовым рынком.

Проанализировать эту идею в срок и при необходимости инициировать изменения в законодательство правительство с участием ЦБ РФ и Верховного суда должно до 1 апреля 2025 года, говорится в перечне поручений президента Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

В действующей редакции статьи УК РФ "Манипулирование рынком" крупный размер убытков (при котором наступает уголовная ответственность) начинается от суммы 3,75 млн рублей, особо крупный - от 15 млн рублей.

Перечень поручений президента по вопросу противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком также включает пункт о рассмотрении увеличения срока давности привлечения к административной ответственности за такие правонарушения и установление размера административного штрафа, кратного сумме незаконно полученного дохода.

Кроме того, правительство и ЦБ рассмотрят увеличение минимального размера административного штрафа и применение конфискации имущества при привлечении к уголовной ответственности за манипулирование рынком.

Путин также поручил проработать введение дополнительных механизмов освобождения от уголовной ответственности за манипулирование рынком лиц, совершивших такое преступление впервые, при условии возмещения ими причиненного ущерба.

РФ
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