Порог уголовной ответственности за манипулирование рынком могут поднять до 100 млн руб.

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Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Российские власти рассмотрят вопрос о внесении в законодательство изменений, увеличивающих минимальный размер причиненного ущерба до 100 млн рублей для привлечения к уголовной ответственности за манипулирование финансовым рынком.

Проанализировать эту идею в срок и при необходимости инициировать изменения в законодательство правительство с участием ЦБ РФ и Верховного суда должно до 1 апреля 2025 года, говорится в перечне поручений президента Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

В действующей редакции статьи УК РФ "Манипулирование рынком" крупный размер убытков (при котором наступает уголовная ответственность) начинается от суммы 3,75 млн рублей, особо крупный - от 15 млн рублей.

Перечень поручений президента по вопросу противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком также включает пункт о рассмотрении увеличения срока давности привлечения к административной ответственности за такие правонарушения и установление размера административного штрафа, кратного сумме незаконно полученного дохода.

Кроме того, правительство и ЦБ рассмотрят увеличение минимального размера административного штрафа и применение конфискации имущества при привлечении к уголовной ответственности за манипулирование рынком.

Путин также поручил проработать введение дополнительных механизмов освобождения от уголовной ответственности за манипулирование рынком лиц, совершивших такое преступление впервые, при условии возмещения ими причиненного ущерба.