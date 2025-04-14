Что произошло за день: понедельник, 14 апреля

Минобороны об ударе по украинским военным в Сумах, суборбитальный полет Blue Origin с женским экипажем и депортация иностранцев после рейда в столичной бане

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ сообщило об ударе по месту совещания военных ВСУ в Сумах. Двумя ракетами комплекса "Искандер-М", было уничтожено более 60 украинских военнослужащих. Дмитрий Песков в связи с сообщениями о российской атаке на город Сумы заявил, что военные РФ наносят удары только по военным целям.

- Власти, Segezha, кредиторы и ЦБ согласовали условия реструктуризации долга, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Он добавил, что аналогичное решение готовится по УЛК.

- ФСБ сообщила о задержании в Самарской области двух агентов украинских спецслужб. Задержанные были завербованы в Молдавии, они причастны к подготовке диверсий на военных и энергетических объектах.

- Обвинение попросило приговорить вероятного убийцу Талькова к 14 годам колонии. Защита проживающего в Израиле Валерия Шляфмана выступает за оправдательный приговор.

- МИД Киргизии вручил ноту послу России после массового задержания граждан республики в московском банном комплексе. В МВД РФ сообщили, что по итогам рейда выявили 25 иностранных граждан, нарушающих режим пребывания в России.

- Корабль компании Blue Origin с женским экипажем совершил суборбитальный полет. В состав экипажа входили певица Кэти Перри, телеведущая Гейл Кинг, аэрокосмический инженер Айше Боу, инженер в сфере биоастронавтики Аманда Нгуен, режиссер Кериэнн Флинн и невеста главы Blue Origin Джеффа Безоса, журналист и пилот вертолета Лорен Санчес.

- Анонсированные ранее матчи между игроками КХЛ и НХЛ, вероятнее всего, пройдут в Санкт‑Петербурге и Вашингтоне, заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.

- Умер нобелевский лауреат по литературе Марио Варгас Льоса. Перуанский писатель известен романами "Город и псы", "Праздник Козла", а также "Дорога в рай" о жизни художника Поля Гогена.