Власти, Segezha, кредиторы и ЦБ согласовали условия реструктуризации долга

Аналогичное решение готовится по УЛК

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Схема реструктуризации долговой нагрузки подконтрольного АФК "Система" лесопромышленного холдинга Segezha Group согласована с его собственниками, банками-кредиторами и ЦБ, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Недавно мы рассматривали конкретный проект группы компаний Segezha и смогли найти решение вместе с кредиторами, с собственниками этой группы", - сказал он.

Из слов министра следует, что кейс с реструктуризацией долга Segezha предполагает как реструктуризацию, так и возможное участие банков в капитале компании.

"Сейчас планируем подготовить ещё одну компанию к рассмотрению - это группа компаний УЛК, тоже из Архангельской области. У них есть определенные сложности, достаточно серьезный уровень кредитной нагрузки, но надеемся повторить тот же опыт, который у нас получился с Segezha: будет требоваться как реструктуризация, так и участие, возможно, в капитале банков", - заявил министр.

Он отметил, что схема согласована с ЦБ: "Хочу поблагодарить Банк России, они пошли нам навстречу в кейсе с Segezha, надеюсь, что такую же работу сможем провести и в части группы компаний УЛК".





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