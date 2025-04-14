Поиск

Власти, Segezha, кредиторы и ЦБ согласовали условия реструктуризации долга

Аналогичное решение готовится по УЛК

Власти, Segezha, кредиторы и ЦБ согласовали условия реструктуризации долга
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Схема реструктуризации долговой нагрузки подконтрольного АФК "Система" лесопромышленного холдинга Segezha Group согласована с его собственниками, банками-кредиторами и ЦБ, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Недавно мы рассматривали конкретный проект группы компаний Segezha и смогли найти решение вместе с кредиторами, с собственниками этой группы", - сказал он.

Из слов министра следует, что кейс с реструктуризацией долга Segezha предполагает как реструктуризацию, так и возможное участие банков в капитале компании.

"Сейчас планируем подготовить ещё одну компанию к рассмотрению - это группа компаний УЛК, тоже из Архангельской области. У них есть определенные сложности, достаточно серьезный уровень кредитной нагрузки, но надеемся повторить тот же опыт, который у нас получился с Segezha: будет требоваться как реструктуризация, так и участие, возможно, в капитале банков", - заявил министр.

Он отметил, что схема согласована с ЦБ: "Хочу поблагодарить Банк России, они пошли нам навстречу в кейсе с Segezha, надеюсь, что такую же работу сможем провести и в части группы компаний УЛК".


Новость дополняется

Антон Алиханов Segezha Group Segezha УЛК АФК "Система" Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Nvidia за четыре года построит ИИ-инфраструктуру в США на сумму до $500 млрд

Российские заводы американской Silgan перешли в управление Адыгеи

"СПБ биржа" увеличит количество российских бумаг, торгуемых в режиме основных торгов

ОПЕК понизила оценки роста мирового спроса на нефть в 2025-26 гг.

Озон банк запустил платежный сервис Ozon Pay

Озон банк запустил платежный сервис Ozon Pay

Суд отказался отменять запрет на выезд из России бенефициару "Домодедово"

Девелопер "ПИК" в 2024 году снизил EBITDA на 13%, до 92 млрд рублей

Девелопер "ПИК" в 2024 году снизил EBITDA на 13%, до 92 млрд рублей
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе386 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне74 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6185 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2240 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });