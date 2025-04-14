Обвинение попросило приговорить вероятного убийцу Талькова к 14 годам колонии

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Прения по делу об убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году завершились в Петроградском районном суде Петербурга, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Обвинение просит суд назначить Валерию Шляфману, обвиняемому в этом преступлении, наказание в виде 14 лет колонии строгого режима, говорится в сообщении.

Защита выступает за оправдательный приговор.

Дело об убийстве Талькова Петроградский районный суд Петербурга рассматривает с июля 2024 года. Шляфмана, который был директором исполнителя, обвиняют также в покушении на представителя певицы Азизы Игоря Малахова.

По версии обвинения, 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" Шляфман из неприязни к Малахову, которая возникла из-за спора об очередности выступлений на концерте, попытался его застрелить. В момент выстрела Малахов увернулся, а Тальков получил смертельное ранение.

Шляфман привлечен к ответственности заочно, так как скрывается в Израиле с 1992 года.