Поиск

МИД Киргизии вручил ноту послу России из-за массовых задержаний в Москве

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - МИД Киргизии вручил российскому послу Сергею Вакунову ноту в связи с массовыми задержаниями мигрантов и применением силовых мер, сообщила пресс-служба министерства.

Замминистра иностранных дел Киргизии Алмаз Имангазиев встретился с Вакуновым в связи с произошедшими 11 апреля массовыми задержаниями киргизстанцев в московском банном комплексе "Бодрость".

"Российской стороне вручена официальная нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также применения силовых мер в отношении граждан и, в случае необоснованности применения силы, принять соответствующие меры в отношении представителей правоохранительных органов Москвы по данному инциденту", - отметили в МИД.

Кроме того, выражена просьба принять действенные меры по защите прав граждан Киргизии и не допускать впредь подобной ситуации, которая может нанести урон киргизско-российским отношениям союзничества и стратегического партнерства.

Киргизские СМИ сообщают, что после проведения операции задержаны 24 киргизстанца, из них четверых депортируют из России.

МИД Москва Киргизия Алмаз Имангазиев Сергей Вакунов Бодрость
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На 1 января 2025 года в РФ было 35,1 млн человек старше трудоспособного возраста

На 1 января 2025 года в РФ было 35,1 млн человек старше трудоспособного возраста

ФСБ сообщила о задержании в Самарской области двух агентов украинских спецслужб

Российские военные нейтрализовали за ночь 52 украинских БПЛА

Что произошло за день: воскресенье, 13 апреля

На побережье Анапы найдены новые выбросы мазута

На побережье Анапы найдены новые выбросы мазута

Минобороны сообщило, что Украина за сутки два раза атаковала энергообъекты РФ

Песков назвал хорошей динамику в российско-американских отношениях

Песков назвал хорошей динамику в российско-американских отношениях

Песков отметил, что беседа Путина и Уиткоффа станет шагом ко встрече глав РФ и США

Четыре человека госпитализированы в результате пожара в жилом доме в Ханты-Мансийске

Снег и гололедица ожидаются в ночь на воскресенье в Москве

Снег и гололедица ожидаются в ночь на воскресенье в Москве
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6182 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2240 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе384 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });