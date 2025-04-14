МИД Киргизии вручил ноту послу России из-за массовых задержаний в Москве

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - МИД Киргизии вручил российскому послу Сергею Вакунову ноту в связи с массовыми задержаниями мигрантов и применением силовых мер, сообщила пресс-служба министерства.

Замминистра иностранных дел Киргизии Алмаз Имангазиев встретился с Вакуновым в связи с произошедшими 11 апреля массовыми задержаниями киргизстанцев в московском банном комплексе "Бодрость".

"Российской стороне вручена официальная нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также применения силовых мер в отношении граждан и, в случае необоснованности применения силы, принять соответствующие меры в отношении представителей правоохранительных органов Москвы по данному инциденту", - отметили в МИД.

Кроме того, выражена просьба принять действенные меры по защите прав граждан Киргизии и не допускать впредь подобной ситуации, которая может нанести урон киргизско-российским отношениям союзничества и стратегического партнерства.

Киргизские СМИ сообщают, что после проведения операции задержаны 24 киргизстанца, из них четверых депортируют из России.