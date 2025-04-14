Из России выдворят 25 иностранцев-нарушителей, задержанных в московской бане

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Полицейские в ходе рейда на севере Москвы выявили 25 иностранных граждан, нарушающих режим пребывания в РФ, сообщила в понедельник пресс-служба столичного главка МВД РФ.

По данным пресс-службы, 10 апреля полицейские совместно с коллегами из региональных подразделений ФСБ России и Росгвардии проводили проверку "общественного помещения, расположенного в Тимирязевском районе столицы".

"В результате для разбирательства в ОВД доставлены 59 иностранных граждан, которые были проверены по информационным ресурсам МВД России. В отношении 25 из них составлены административные материалы по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ)", - говорится в сообщении.

Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа с административным выдворением за пределы страны.

"Дополнительно сообщаем, что какие-либо противоправные действия в отношении вышеуказанных лиц полицейскими не совершались. В настоящее время обращений от них в территориальный орган внутренних дел Москвы не поступало", - отметили в пресс-службе.

Также полицией установлено, что шестеро из доставленных иностранцев осуществляли трудовую деятельность без заключения трудовых договоров. В отношении их работодателя решается вопрос о привлечении к административной ответственности по статье о незаконном привлечении к трудовой деятельности иностранного гражданина (ст. 18.15 КоАП РФ).

Ранее в понедельник стало известно, что МИД Киргизии вручил российскому послу в Бишкеке Сергею Вакунову ноту в связи с массовыми задержаниями киргизстанцев в московском банном комплексе "Бодрость" и применением силовых мер.