Поиск

Из России выдворят 25 иностранцев-нарушителей, задержанных в московской бане

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Полицейские в ходе рейда на севере Москвы выявили 25 иностранных граждан, нарушающих режим пребывания в РФ, сообщила в понедельник пресс-служба столичного главка МВД РФ.

По данным пресс-службы, 10 апреля полицейские совместно с коллегами из региональных подразделений ФСБ России и Росгвардии проводили проверку "общественного помещения, расположенного в Тимирязевском районе столицы".

"В результате для разбирательства в ОВД доставлены 59 иностранных граждан, которые были проверены по информационным ресурсам МВД России. В отношении 25 из них составлены административные материалы по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ)", - говорится в сообщении.

Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа с административным выдворением за пределы страны.

"Дополнительно сообщаем, что какие-либо противоправные действия в отношении вышеуказанных лиц полицейскими не совершались. В настоящее время обращений от них в территориальный орган внутренних дел Москвы не поступало", - отметили в пресс-службе.

Также полицией установлено, что шестеро из доставленных иностранцев осуществляли трудовую деятельность без заключения трудовых договоров. В отношении их работодателя решается вопрос о привлечении к административной ответственности по статье о незаконном привлечении к трудовой деятельности иностранного гражданина (ст. 18.15 КоАП РФ).

Ранее в понедельник стало известно, что МИД Киргизии вручил российскому послу в Бишкеке Сергею Вакунову ноту в связи с массовыми задержаниями киргизстанцев в московском банном комплексе "Бодрость" и применением силовых мер.

РФ МВД РФ Киргизия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"СПБ биржа" увеличит количество российских бумаг, торгуемых в режиме основных торгов

Суд запретил двум экс-руководителям Международного банка развития выезжать из РФ

Суд запретил двум экс-руководителям Международного банка развития выезжать из РФ
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по месту совещания военных ВСУ в Сумах

Женщину задержали в красноярском Канске за убийство троих детей

Песков в связи с сообщениями об ударе ВС РФ по Сумам напомнил, что удары наносятся только по военным целям

Кремль заявил о готовности к шагам по нормализации отношений с Грузией

В Кремле не видят ничего неожиданного в продлении Трампом антироссийских санкций

Разлив мазута в Керченском проливе

В Керчи нашли выбросы мазута с танкеров "Волгонефть"

В HeadHunter считают, что дефицит кадров в РФ в ближайшие 5 лет может удвоиться

В HeadHunter считают, что дефицит кадров в РФ в ближайшие 5 лет может удвоиться

Число осужденных по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы превысило 90 человек

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6185 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне74 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе385 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2240 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });