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ЦБ РФ отозвал лицензию у Промтрансбанка

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Промтрансбанка, говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор отмечает, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем ЦБ в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе, вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков.

Кроме этого, как поясняется в пресс-релизе, банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"Кредитная организация являлась хронически убыточной. Банк осуществлял крупные долгосрочные вложения, доходность которых не обеспечивала покрытие расходов по привлекаемым средствам, что на протяжении длительного времени планомерно оказывало негативное влияние на размер собственных средств. При этом проведенные собственником банка мероприятия по восстановлению финансового положения организации были недостаточными для нормализации ситуации", - отмечает ЦБ.

Банк России также аннулировал у банка лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В кредитную организацию назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Промтрансбанк является участником системы страхования вкладов.

По информации с сайта ПромТрансБанка (Уфа), на 1 января 2025 года территориальная сеть банка включала 17 отделений в городах Республики Башкортостан и офис Москве.

Промтрансбанк по итогам 2024 года занимает 165-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

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