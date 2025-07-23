Суд по заявлению Банка России признал Промтрансбанк банкротом

Банк лишился лицензии в апреле

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Башкирии признал лишенный в апреле 2025 года лицензии уфимский Промтрансбанк банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство, об этом судебном акте сообщается в картотеке арбитражных дел.

Заявление о банкротстве финучреждения подал Нацбанк Башкирии (в структуре Уральского главного управления Банка России) в мае текущего года. В качестве кандидатуры конкурсного управляющего должника заявлена ГК "Агентство по страхованию вкладов".

Параллельно, как сообщалось ранее, в суде рассматривается заявление Нацбанка Башкирии о ликвидации уфимского банка. Оно зарегистрировано в канцелярии суда 7 мая, предварительное рассмотрение дела назначено на 5 августа. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена межрайонная инспекция ФНС №39 по Башкирии (выполняет регистрационные действия).

ЦБ отозвал у Промтрансбанка лицензию 15 апреля 2025 года. Регулятор отмечал, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, допускал нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк России также аннулировал у банка лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Промтрансбанк является участником системы страхования вкладов. Вкладчики банка могут подать заявление на выплату страхового возмещения через банк-агент - "Уралсиб" . Страховое возмещение выплачивается из фонда обязательного страхования вкладов.

Как говорилось на сайте Промтрансбанка, на 1 января 2025 года его территориальная сеть включала 17 отделений в городах Башкирии и офис в Москве.

Промтрансбанк по итогам первого квартала 2025 года занимал 166-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".