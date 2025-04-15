Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник корректируется вниз в ожидании прогресса в процессе мирного урегулирования военного конфликта на Украине, а также на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (фьючерс на Brent торгуется вблизи $65 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту торгов просел на 0,2% к уровню закрытия основной сессии накануне, в лидерах отката выступают акции "Эн+ груп" (-2,6%) и ПАО "Группа компаний ПИК" (-2%).

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2814,38 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 апреля, составляет 82,7671 руб. (-1,24 рубля).

Подешевели также акции ПАО "Полюс" (-1,4%), АФК "Система" (-1,3%), "Северстали" (-1,2%), "Магнита" (-1,2%), "АЛРОСА" (-1,1%), ВТБ (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,1% "префы"), "Т-Технологии" (-0,5%), "МТС" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), ОК "Русал" (-0,3%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы").

Подорожали акции "Норникеля" (+0,7%), "ВК" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "ММК" (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта и ожидает предложений по решению этого вопроса. "Я думаю, что очень скоро мы увидим хорошие предложения", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с президентом Сальвадора Найибом Букеле.

Президент США добавил, что прекращение боевых действий на Украине - это "всё, чего он хочет", и отметил, что США "делают хорошие успехи в этом направлении".

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире Fox News заявил, что уверен в возможности достижения сделки по Украине. В ответ на вопрос ведущего о том, "намечается ли сделка с Россией" по украинскому кризису, Уиткофф сказал: "Вы использовали хорошее слово - намечается. Да, я в этом уверен".

Он назвал "очень важной" последнюю из его трех встреч с президентом России Владимиром Путиным. В качестве подтверждения прогресса в украинском урегулировании Уиткофф сказал: "Путин предлагает мир на постоянной основе. Поэтому то, что мы находимся в состоянии перемирия, является ответом на этот вопрос". Тем не менее, по его словам, "еще надо подождать" окончательного решения.

Спецпосланник Трампа уточнил, что для достижения мирного соглашения предстоит решить ряд сложных вопросов - в частности, проблемы обеспечения безопасности, отказа от приема Украины в НАТО. При этом он сказал, "мы, может быть, находимся на пороге того, что будет очень важным для всего мира".

Тем временем высокопоставленный член комитета по иностранным делам Палаты представителей США, демократ Грегори Микс и бывший лидер большинства в нижней палате Конгресса Стени Хойер представили в понедельник законопроект, направленный на поддержку Украины и ужесточение санкций в отношении России.

Многочисленные санкции и другие экономические меры против России законопроект введет в случае, если урегулирование украинского кризиса не будет достигнуто. Так, законопроект предусматривает введение жестких санкций и экспортного контроля в отношении финансовых учреждений, нефтяной и горнодобывающей промышленности, а также российских чиновников.

Как отмечает старший аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, российский рынок акций пытается отскочить вверх вслед за мировыми площадками и ценами на нефть, которые держатся вблизи отметки $65 за баррель Brent. Однако пока что позитив сдерживается стагнацией в вопросе улучшения геополитической ситуации. В частности, инвесторы разочарованы отсутствием какого-то явного прогресса после визита спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Россию. Также негатива добавил анонс очередных ограничений на нефть и газ в рамках разрабатывающегося 17-го санкционного пакета ЕС. Кроме того, сдерживающим фактором для рынка остается крайне сильная динамика рубля - официальный курс доллара снова опустился ниже 83 руб./$1.

С технической точки зрения Индекс МосБиржи не смог преодолеть 200-дневную скользящую среднюю и сопротивление у отметки 2880 пунктов, продолжив движение в рамках краткосрочного нисходящего тренда. Ближайшими поддержками на данный момент являются уровни 2780 и 2600 пунктов, считает Кауфман.

В США индексы акций накануне выросли вторые торги подряд, прибавив за день 0,6-0,8%. Настроения инвесторов улучшились после сообщения в конце прошлой недели о приостановке действия тарифов в отношении большинства торговых партнеров США на 90 дней. На выходных власти страны отменили действие недавно введенных импортных пошлин на два десятка видов электроники, в том числе компьютеры, мобильные телефоны, роутеры, некоторые чипы.

Между тем член совета управляющих Федеральной резервной системы Крис Уоллер заявил в понедельник, что если введенные президентом США Дональдом Трампом высокие импортные пошлины сохранятся на протяжении некоторого времени, рост американской экономики, скорее всего, замедлится до минимума. В результате, отметил он, снижение процентных ставок будет оправдано, даже если импортные пошлины вызовут всплеск инфляции, сообщает CNBC.

В Азии во вторник преобладает умеренная позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают в пределах 0,1%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии цены умеренно подросли в рамках коррекции после снижения накануне на новостях от ОПЕК.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК во вторник составила $65,0 за баррель (+0,2%), майская цена WTI - $61,67 за баррель (+0,2%).

ОПЕК впервые с января скорректировала свои оценки темпов роста спроса на нефть в 2025 и 2026 годах, понизив их на 150 тыс. б/с, - до 1,3 млн б/с и 1,28 млн б/с соответственно, говорится в ежемесячном отчете организации. Изменения произошли ввиду появившихся неопределенностей вокруг развития мировой экономики на фоне объявленных тарифов новой администрацией США, отмечают аналитики. Кроме того, пересмотр вызван более слабыми, чем ожидалось, данными о потреблении нефти странами ОЭСР в 1-м квартале.