115 украинских беспилотников сбили за ночь над регионами РФ

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сбили 115 дронов ВСУ в ночь на вторник, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что наибольшее число беспилотников сбито над территорией Курской области - 109.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: (...) три БПЛА - над территорией Воронежской области, по одному БПЛА - над территориями Московского региона, Брянской и Орловской областей", - говорится в сообщении.

В результате массированной атаки на Курск погибла 85-летняя женщина. Еще девять человек пострадали, возникли возгорания в нескольких домах.