115 украинских беспилотников сбили за ночь над регионами РФ
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сбили 115 дронов ВСУ в ночь на вторник, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что наибольшее число беспилотников сбито над территорией Курской области - 109.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: (...) три БПЛА - над территорией Воронежской области, по одному БПЛА - над территориями Московского региона, Брянской и Орловской областей", - говорится в сообщении.
В результате массированной атаки на Курск погибла 85-летняя женщина. Еще девять человек пострадали, возникли возгорания в нескольких домах.