Хуснуллин предложил развивать альтернативные ипотеке механизмы покупки жилья

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил проработать предоставление рассрочки при покупке готового жилья у застройщика и после ввода объекта в эксплуатацию.

"Важно развивать альтернативные механизмы приобретения жилья. В настоящее время застройщиками используется предусмотренный законодательством механизм рассрочки, применяемый до ввода дома в эксплуатацию. Предлагается проработать предоставление рассрочки при покупке готового жилья у застройщика и после ввода объекта в эксплуатацию, если они полностью рассчитались с банками, закрыли счета эскроу, никому ничего не должны. Для этого просто нужно предусмотреть возможность установления залога на такое имущество. В текущих условиях мера была бы крайне востребована", - заявил Хуснуллин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ в режиме ВКС, которое провел президент Владимир Путин.

Он отметил, что с учетом высокой ключевой ставки, недоступной рыночной ипотеки и ограничений по возможности участия в льготных программах у населения сократилась возможность улучшения жилищных условий.

"Также предлагается доработать механизм внедрения системы жилищно-накопительных сбережений. Соответствующий законопроект уже принят в первом чтении. Основная цель - это накопление средств на первоначальный взнос. (...) По всем этим мерам потребуются поправки в законодательство. Прошу поддержать их, мы бы оперативно с Госдумой отработали", - добавил Хуснуллин.