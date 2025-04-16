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Двух горняков спасли из забоя ростовской шахты "Садкинская"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В среду утром завершилась операция по спасению горняков из забоя шахты "Садкинская" в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

"Сегодня в 04:27 успешно завершилась операция по спасению горняков шахты "Садкинская" в Белокалитвинском районе. В забое, который оказался отрезанным после обвала породы, спасатели обнаружили двух подземных рабочих", - написал он в своем телеграм-канале.

Горняков подняли на поверхность, их состояние удовлетворительное, они отправлены домой, проинформировал врио главы региона.

Юрий Слюсарь Ростовская область Белокалитвинский район Садкинская
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