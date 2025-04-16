Суд прекратил производство по делу о банкротстве сооснователя "Донстроя" Блажко

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в конце марта утвердил мировое соглашение сооснователя "Донстроя" Максима Блажко с кредиторами и прекратил производство по делу о его банкротстве.

Как отмечается в определении суда, опубликованном 15 апреля, Блажко и кредиторы в январе заключили мировое соглашение, целью которого "является восстановление платежеспособности должника и урегулирование" части долга в размере 1,8 млрд рублей.

При этом кредиторы отказываются от погашения оставшейся части требований, включенных в реестр бизнесмена.

Должнику предоставляется скидка в размере 87% от объема требований, включенных в реестр. Размер требований кредиторов, подлежащих удовлетворению, составляет 13% от долга каждому кредитору.

Исполнение обязательств по мировому соглашению будет осуществляться за счет реализации находящихся в собственности Блажко 17 векселей кипрской EA Pride Investments LTD. Номинальная стоимость ценных бумаг составляла 41,4 млрд рублей, а по состоянию на 5 июля 2024 года (дата оценки) - 2 млрд 13,4 млн рублей.

Кроме того, исполнение обязательств по мировому соглашению будет осуществляться за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности Блажко, получаемых после прекращения производства по делу о банкротстве, указывается в документе.

Согласно отчету финансового управляющего, на момент заключения мирового соглашения требования кредиторов составляли около 14 млрд рублей, в том числе 13,2 млрд рублей основного долга, остальное - пени и штрафы.

В материалы дела представлены доказательства того, что в результате заключения мирового соглашения должником будет восстановлена его платежеспособность, а кредиторы получат максимальное удовлетворение своих требований, в отличие от реализации имущества должника, подчеркивается в определении суда.

Первоначально заявление о банкротстве Блажко подал банк "Российский капитал", но на заседании 23 ноября 2017 года суд на основании предъявленного договора уступки прав требований заменил "Роскапитал" на АСВ.

18 мая 2018 года заявление ГК "АСВ" о банкротстве Блажко признано обоснованным, в отношении должника была введена процедура реструктуризации долгов, финансовым управляющим утвержден Юрий Внуков. Суд включил в реестр кредиторов бизнесмена долг перед АСВ в размере более 499 млн рублей.

В январе 2020 года финуправляющим стал Станислав Зомитев, а в декабре 2022 года его сменила Светлана Сполуденная.

В феврале 2017 года Арбитражный суд Москвы включил в реестр кредиторов компании Блажко "Ривер тауэр" долг перед "Российским капиталом" в размере 2,3 млрд рублей (1,7 млрд рублей основного долга), а 10 марта - 5,9 млрд рублей, в том числе 4 млрд рублей основного долга.

Арбитражный суд Москвы с начала 2019 года включил в реестр кредиторов Блажко долг в размере 2,6 млрд рублей. Так, долг бизнесмена физлицу составляет 1,1 млрд рублей, задолженность перед КОО "Риверстреч трейдинг энд инвестментс лимитед" - 805,5 млн рублей, перед ООО "Белеран" - 594,9 млн рублей, перед АО "СК "Донстрой" - 136,4 млн рублей.

Арбитражный суд Москвы в сентябре 2018 года включил в реестр кредиторов Блажко долг перед ВЭБ.РФ в размере около 11,4 млрд рублей, в том числе почти 7 млрд рублей основного долга.

На одном из заседаний в апреле 2018 года отмечалось, что приговор Пресненского суда Москвы, на основании которого было возбуждено дело о банкротстве бизнесмена, вступил в силу.

По данным СМИ, Блажко выступил поручителем своей компании "Ривер тауэр" по кредитам, полученным ею в 2014 году от "Российского капитала" и нижегородского Эллипс банка, который в конце 2014 года присоединился к "Российскому капиталу", на строительство МФК "Звенигородский" в Москве. Позднее банк "Российский капитал" был переименован в банк "ДОМ.РФ".