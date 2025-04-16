Глава МИД Ирана планирует передать президенту РФ послание от Хаменеи

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в среду заявил, что намерен передать в ходе визита в Россию послание от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи российскому президенту Владимиру Путину.

"Цель моей поездки в Россию - передать письменное послание президенту Путину от лидера", - приводит агентство "Мехр" слова Аракчи.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на этой неделе в Москве проведет переговоры с иранским коллегой.

В минувшие выходные иранская и американская делегации провели в столице Омана первый раунд консультаций. По их итогам сообщалось, что стороны договорились о новой встрече.