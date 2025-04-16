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Более 200 населенных пунктов в Дагестане остались без света из-за энергоаварий

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Аварийные отключения электроэнергии произошли в Дагестане, без электричества - свыше 160 тыс. человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике в среду.

"В 219 населенных пунктах 18 муниципальных образований Республики Дагестан зарегистрированы аварийные отключения электроснабжения. В зону аварийных отключений попадает свыше 37 тыс. домов с населением 160 491 человек, в том числе более 40,3 тыс. детей", - говорится в сообщении.

Причины отключения уточняются, дагестанские энергетики переведены в режим повышенной готовности.

Ранее сообщалось о частичных отключениях света в 10 районах и столице Дагестана Махачкале из-за непогоды.

МЧС объявило экстренные предупреждения в Дагестане в связи с прогнозируемыми на 16 апреля сильными осадками и лавинной опасностью.

По информации главы Махачкалы Юсупа Умавова, за утро вторника в городе выпало больше половины месячной нормы осадков. В связи с этим городские службы были переведены на особый режим работы. Из-за обильных осадков 25 тыс. человек в Кировском районе Махачкалы лишились электроснабжения в результате подтопления подстанции.

Дагестан Махачкала
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