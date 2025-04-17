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Морская авиация ТОФ провела учение по поиску "противника" в Японском море

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Экипажи морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учение по поиску условного противника в морском полигоне Японского моря, сообщила пресс-служба ТОФ.

"В течение нескольких дней были отработаны задачи учебно-боевого применения самолетов Ил-38 и Ил-38Н, Ан-26, а также вертолетов Ка-29 и Ка-27 различных модификаций", - говорится в сообщении.

Противолодочные самолеты Ил-38 и Ил-38Н выполнили поиск условного противника, роль которой выполнила дизель-электрическая подлодка ТОФ.

Дальше экипажи вертолетов морской авиации отработали вывод сил из-под удара, а потом элементы по перебазированию и маскировке техники на местности. Самолеты транспортной авиации погрузили личный состав и грузы с перебазирования на запасной аэродром.

На последнем этапе учения спасательные вертолеты отработали спасение терпящих бедствие на воде и перевозку груза на внешней подвеске.

В учении был задействован весь летный и инженерно-технический состав полка морской авиации флота, а также специалисты тылового обеспечения и связи.

ТОФ Японское море учение
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