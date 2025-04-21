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Подводная лодка "Волхов" вернулась на базу во Владивосток после выполнения задач

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Подводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулась в пункт базирования во Владивостоке после выполнения задач боевой службы, сообщает пресс-служба флота.

"Экипаж "Волхова" выполнял задачи в море порядка 40 суток, преодолев в подводном положении более 2-х тысяч морских миль. После краткосрочного отдыха экипаж подводной лодки приступит к плановому выполнению задач боевой подготовки ТОФ", - говорится в сообщении в воскресенье.

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина принял доклад от командира подводной лодки капитана 2 ранга Владимира Бакро об успешном выполнении поставленной задачи и поздравил моряков с прибытием в родную базу. Отличившимся подводникам были вручены награды.

Подводная лодка "Волхов" была принята в состав ВМФ России в октябре 2020 года. Это вторая подводная лодка в серии из шести подводных лодок проекта 636.3, строящихся для ТОФ. Подлодки данного проекта отличаются оптимальным сочетанием акустической скрытности и дальности обнаружения целей, мощным торпедным и ракетным вооружением. Основным ударным комплексом подводных лодок данного проекта являются высокоточные ракеты "Калибр".

Владивосток ВМФ России
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