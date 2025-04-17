На ЗАЭС сообщили о сбитом в 300 метрах от станции дроне ВСУ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Дрон ВСУ нейтрализован в 300 метрах от территории Запорожской АЭС, сообщили в четверг представители станции.

"Дрон ВСУ был нейтрализован в 300 метрах от территории площадки Запорожской АЭС около корпуса "Г", где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала", - сказано в телеграм-канале ЗАЭС.

В сообщении отмечается, что в результате атаки никто не пострадал, обошлось без разрушений.

Представители ЗАЭС сообщили, что инспекторы МАГАТЭ, находящиеся на станции, уведомлены о произошедшем.

Тренажерный центр дважды становился объектом атаки в 2024 году, удары по нему наносились 9 и 18 апреля. Еще один раз центр был атакован в 2025 году - дрон ВСУ 5 января ударил по крыше корпуса "Г".

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").