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В Энергодаре заявили о трех атаках беспилотников

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - ВСУ трижды атаковали Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, с помощью дронов, сообщил в четверг глава администрации города Максим Пухов.

"В результате атаки пострадало транспортное средство. Пострадавших и возгорания нет", - написал Пухов в своем телеграм-канале.

По его словам, один из дронов сбили сотрудники военной полиции, второй - подавили средствами РЭБ, он упал на пустыре, третий - сдетонировал в кронах деревьев.

Ранее в четверг представители Запорожской АЭС сообщили о нейтрализации дрона ВСУ в 300 метрах от территории станции. Обошлось без повреждений и пострадавших.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последние удары непосредственно по территории станции были зафиксированы 5 января.

Энергодар Запорожская АЭС ЗАЭС
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