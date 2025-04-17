Глава Судебного департамента исключил замену судей искусственным интеллектом

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Нейросети никогда не заменят реальных судей, уверен директор Судебного департамента при Верховном суде России Владислав Иванов.

"Искусственный интеллект не обладает такими качествами как, например, сострадание. И поэтому полностью заменить судей искусственным интеллектом невозможно", - сказал он журналистам на проходящем в Екатеринбурге совещании руководящего состава Судебного департамента с начальниками региональных управлений.

Иванов отметил, что технологии нейросети активно применяются судами в развитии электронного судопроизводства.

"В рутинных процессах, в конвейерной деятельности человека может заменить нейросеть. Но ключевое решение, решение судьбоносное для каждого конкретного человека и ответственность за это решение, конечно же, будет нести судья, назначаемый указом президента", - заключил Иванов.