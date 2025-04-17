Путин поблагодарил эмира Катара за содействие в обменах военнопленными с Киевом

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не обсуждал предметно ситуацию на Украине с эмиром Катара Тамимом Аль Тани, но выразил благодарность за содействие этой страны в обменах военнопленными, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Была выражена благодарность катарской стороне за содействие в обменах военнопленными, но тема Украины предметно не обсуждалась", - сказал он журналистам.