Эмир Катара заявил, что рассчитывает на визит Путина в страну в скором времени

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Эмир Катара Тамим Аль Тани пригласил президента РФ Владимира Путина в скором времени посетить его страну с визитом.

"Большое спасибо, господин президент, от меня и членов катарской делегации за теплый прием и гостеприимство. Очень надеемся в скором времени увидеть вас в Катаре", - сказал эмир Катара после переговоров с президентом РФ в четверг в Москве.

Путин назвал состоявшийся визит Аль Тани в российскую столицу содержательным и очень полезным для развития межгосударственных связей РФ и Катара.

"Уверен, что все поставленные цели будут достигнуты", - отметил он.