Путин провел переговоры с эмиром Катара по двусторонней и международной повестке. Обобщение

Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани Фото: Григорий Сысоев/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел в четверг переговоры с эмиром Катара Тамимом Аль Тани, на которых стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, украинский кризис и двустороннее сотрудничество.

Аль Тани прибыл в Москву с официальным визитом.

В переговорах в Кремле в составе российской делегации приняли участие: глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ситуация на Ближнем Востоке

Путин заявил, что Катар предпринимает очень серьезные усилия по поводу разрешения израильско-палестинского конфликта. "К сожалению, выдвинутые в том числе вами инициативы не реализованы, продолжают гибнуть мирные люди в Палестине, что является безусловной трагедией сегодняшнего дня, очень серьезной", - сказал президент РФ эмиру Катара.

Российский лидер добавил: "Мы со своей стороны так же считаем, как и вы, здесь у нас позиции совпадают, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто только и исключительно на основе решения ООН. В том числе это связано, в первую очередь, с созданием двух полноценных государств. И имею в виду в данном случае, конечно, создание палестинского государства".

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Песков заявил журналистам, что Россия высоко ценит усилия всех стран, "которые делают всё возможное, чтобы мир настал", в том числе усилия Катара.

Говоря о ситуации в Сирии, Путин подчеркнул, что Россия намерена содействовать сохранению территориальной целостности и независимости Сирии и готова оказывать гуманитарную помощь народу этой страны. "Мы хотели бы сделать все, чтобы Сирия, во-первых, сохранилась как суверенное, независимое и территориально целостное государство, и хотели бы вместе с вами (эмиром Катара - ИФ) обсудить возможность оказания помощи сирийскому народу, в том числе и гуманитарного характера", - сказал российский лидер.

"Проблем там очень много: и политических, и с точки зрения обеспечения безопасности, и чисто экономического характера", - добавил Путин.

В свою очередь Аль Тани заявил, что несколько дней назад сирийский лидер Ахмед Хусейн аш-Шараа находился в Катаре. "Мы много с ним говорили, и мы обсудили с ним исторические связи между Сирией и Россией, которые носили и носят стратегический характер. И он настроен на продолжение этого сотрудничества, выстраивание взаимодействия на основе взаимного уважения и соблюдения интересов двух народов. Сирия, без сомнения, проходит очень сложный период и, конечно, нужно поддержать вот это стремление новых властей Сирии с тем, чтобы обеспечить территориальную целостность и суверенитет этой страны", - сказал эмир Катара.

Украинский трек

Президент РФ выразил благодарность за содействие Катара в обменах военнопленными, хотя предметно Путин не обсуждал с этой страной украинский кризис, сообщил Песков. "Была выражена благодарность катарской стороне за содействие в обменах военнопленными, но тема Украины предметно не обсуждалась", - сказал Песков журналистам.

Ранее Ушаков заявил журналистам, что Катар выполняет гуманитарную и посредническую роль в том, что касается конфликта на Украине. "Гуманитарной да, посреднической в том числе", - ответил Ушаков на вопрос о том, какой сейчас остаётся роль Катара в конфликте на Украине.

Кроме того, Катар теоретически может стать площадкой для переговоров делегаций РФ и США, но пока конкретно этот вопрос не обсуждался, сказал Ушаков. "Теоретически это возможно. Пока конкретно не обсуждалось", - сказал помощник президента.

Со своей стороны, Песков отметил, что "посреднический потенциал Катара очень большой".

Двустороннее сотрудничество

Путин заявил о большом количестве интересных проектов с Катаром, в том числе в газовой сфере. "Уверен, перспектив гораздо больше, интересных проектов у нас много, достаточно. Мы эффективно сотрудничаем в Организации экспортеров газа. Я очень рассчитываю, что здесь у нас будут интересные совместные проекты", - сказал российский лидер на переговорах с Аль Тани.

Кроме того, добавил Путин, страны активно занимаются вопросами гуманитарного сотрудничества, а также множеством совместных проектов в области спорта и искусства. "Я помню очень хорошо, как вы, ваше высочество, лично этим занимались, оказывали нам содействие в получении права проведения зимних Олимпийских игр в Сочи. А мы со своей стороны пытались оказать вам содействие при организации чемпионата мира по футболу в вашей стране", - сказал Путин эмиру Катара.

По словам главы государства, отношения России и Катара укрепляются, Катар является одним из приоритетных партнёров РФ на Ближнем Востоке.

Касательно совместных проектов, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Qatar Investment Authority (QIA, суверенный фонд Катара) позднее объявили о создании новой инвестиционной платформы общим объёмом $2 млрд, соответствующее соглашение было подписано в присутствии Путина и Аль Тани.

"Данное партнерство откроет новые возможности для российских компаний на рынках Ближнего Востока и поддержит катарский бизнес в выходе на российский рынок, создавая надежный мост для конструктивного взаимодействия", - цитирует РФПИ главу фонда Кирилла Дмитриева.

Кроме того, по итогам переговоров эмир Катара пригласил Путина посетить эмират с визитом. "Большое спасибо, господин президент, от меня и членов катарской делегации за тёплый приём и гостеприимство. Очень надеемся в скором времени увидеть вас в Катаре", - сказал Аль Тани.

Между тем, как отмечается в справке к переговорам российской и катарской сторон, Москва и Доха нацелены на координацию усилий по обеспечению интересов экспортёров углеводородов на мировом рынке. "На повестке дня переговоров на высшем уровне активизация сотрудничества на мировой арене, в том числе в рамках ООН и других международных форматах. Один из приоритетов - укрепление партнёрского взаимодействия на площадке Форума стран-экспортеров газа, координация усилий по обеспечению интересов ведущих производителей и экспортёров углеводородов на глобальном энергетическом рынке", - отмечается в материале.