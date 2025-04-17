Правительство РФ подготовило поэтапную цифровую реформу казначейского контроля

Соответствующие поправки внесены кабмином в Госдуму

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму поправки о цифровой трансформации бюджетного контроля, введении механизма оценки благонадежности участников системы казначейских платежей.

Документ № 895240-8 размещен в электронной базе данных парламента.

Электронный бюджет

В проекте закона предлагается внести в Бюджетный кодекс новую главу "Информационное обеспечение бюджетного процесса", в которой на законодательном уровне закрепляется статус системы "Электронный бюджет" как обязательной для всех участников бюджетного процесса (федерального, регионального и муниципального), а также для бюджетных, казенных и автономных учреждений, которые получают средства из бюджета или участвуют в казначейском сопровождении.

Система используется для формирования, хранения и обмена документами на всех стадиях работы с бюджетом: начиная с планирования, исполнения смет и контрактов и заканчивая бухгалтерской и бюджетной отчетностью. Также в ней ведутся единые справочники, классификаторы и реестры, обязательные к применению.

Планируется, что "Электронный бюджет" будет интегрирован с другими государственными и муниципальными информационными системами, что позволит обмениваться данными автоматически. Программные средства системы предоставляются участникам бесплатно. Операторами системы являются Минфин и Федеральное казначейство.

Обмен информацией внутри системы и с внешними участниками осуществляется через электронные документы, подписанные усиленной электронной подписью. Региональные и муниципальные системы должны обеспечивать возможность информационного взаимодействия с "Электронным бюджетом", но обязанность прямого подключения не устанавливается. Решение о порядке подключения принимается на уровне региона.

Система "Электронный бюджет" уже используется на практике, но ее применение регулировалось подзаконными актами Минфина и внутренними регламентами. Законопроект впервые формализует ее статус и работу на уровне Бюджетного кодекса.

Оценка благонадежности

Законопроект также вводит механизм оценки благонадежности участников системы казначейских платежей.

Сейчас казначейский мониторинг проводится только в отношении тех, кто участвует в казначейском сопровождении. Поправки расширяют этот механизм - казначейство сможет проверять всех участников системы казначейских платежей при открытии лицевых счетов и в ходе операций по ним, чтобы не допустить финансовых нарушений.

Мониторинг будет касаться не только получателей субсидий, но и подрядчиков, организаций, ИП и физлиц, если они участвуют в бюджетных операциях. Проверка будет включать поиск информации о связях с терроризмом, экстремизмом, санкционными списками и иноагентами; банкротстве, дисквалификации руководства, наличии признаков финансовых нарушений.

По итогам проверок Федеральное казначейство сможет отказать в открытии лицевого счета, временно приостановить открытие счета, запретить операции по уже открытому счету, отказать в проведении отдельных операций.

Кроме того, по результатам мониторинга Федеральное казначейство будет информировать о проверках главного распорядителя бюджетных средств, заказчика по госконтракту и, при необходимости, органы финансового контроля, включая Росфинмониторинг.

Дополнительно казначейство обязано сообщать в Росфинмониторинг о каждой операции по перечислению средств на лицевых счетах участников системы казначейских платежей на сумму выше 50 млн руб. и о каждой операции по переводу денежных средств на банковские счета, открытые в кредитных организациях получателям средств из бюджета, на сумму выше 1 млн руб.

Нормы вступают в силу поэтапно с 1 сентября 2026 г. по 1 июля 2028 г.